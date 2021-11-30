Elbistan’da Şiddetli Rüzgar Hastane Çatısını Yerinden Söktü, 2 Yaralı

Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Doğu Akdeniz’de Salı (bugün) akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Elbistan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Karaelbistan Beldesi’nde yer alan devlet hastanesinin çatısının bir bölümü park halindeki araçların üzerine düştü.

Çatının düştüğü anda park alanında fazla kişi olmaması olası can kaybının önüne geçerken, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, fırtınanın Çarşamba günü (yarın) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.