Elbistan’da, tırın altında kalan vatandaş yaralandı

Olay, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Y.’nin kullandığı 06 BZP 245 plakalı tır, geri manevra yaptığı sırada, bulvar üzerinden pazar yerine doğru yürüyen Nuri V.’yi fark etmedi.

Tonlarca ağırlıktaki tır, üzerine geldiğini görmeyen talihsiz adama çarptı. Nuri V., çarpmanın etkisiyle yere düştü. Tır sürücüsü de vatandaşa çarptığından habersiz şekilde geri manevrasına devam etti. Yerden kalkamayan adam, tırın dorse kısmının tekerinin altında kaldı. Sürücü ise, olayı gören vatandaşların ikazı ile tırı durdurdu.

Tekerin altında kalarak yaralanan Nuri V.’nin yardımına, çevredekiler koştu. Tırın altından kurtarılan yaralı, olay yerinde hazır bekleyen 112 ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.



