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Engelliler Derneğine Fuhuş Baskını

Erzurum'da engelliler derneği adı altında fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 12 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden elinde bastonla yürüyen Selahattin U. gazetecileri görünce "Podyuma çıktık" dedi.

Engelliler Derneğine Fuhuş Baskını

Engelliler Derneğine Fuhuş Baskını

Erzurum'da engelliler derneği adı altında fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 12 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden elinde bastonla yürüyen Selahattin U. gazetecileri görünce "Podyuma çıktık" dedi.

03 Şubat 2022 Perşembe 14:35
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Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren engelliler derneğinde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

14 KADIN YAKALANDI

Dernek ve yöneticileri hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 30 Ocak'ta operasyon düzenleyen ekipler, 1'i yabancı uyruklu 14 kadını yakaladı. Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği belirlenen, derneğin de başkanlığını yapan Reşit S. ile Selahattin U., Bünyamin K., Muhtesimlüllah S., Fikret C., Yalçın Y., Ahmet K., Ahmet K., Yakup Y., Adem İ., Kadir B., ve Salihe A. kent merkezi ve Aşkale ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 cinsel uyarıcı jel ve 1 kutu hap ele geçirildi.

TOPLAM 1 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçundan adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi, diğerleri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dernekte fuhuş yaptığı tespit edilen 92 kişiye de 1 milyon 229 bin TL idari para cezası uygulandı.

"PODYUMA ÇIKTIK"

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Derneğin kasası olduğu öğrenilen, elinde bastonla yürüyen Selahattin U., karşısında basın mensuplarını görünce "Podyuma çıktık" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Engelliler Derneğine Fuhuş Baskını
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