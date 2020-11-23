Eşine el bombasıyla tuzak kurdu

Geçtiğimiz cumartesi akşam, evde oturan H.Ç. ve E.Y. evde oturdukları sırada kapının önünden B.Ç'nin koşarak uzaklaştığını gördü. Kapıyı kontrol eden E.Y. kapı ile korkuluğa gerili bir telde el bombası olduğunu gördü. E.Y'nin ihbarı sonucu olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edilerek bomba imha edildi.

Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla E.Y. ve birlikte yaşadığı H.Ç'nin ifadesi alındı. H.Ç'nin bir süre önce boşanan ve aralarında husumet bulunan eski eşi B.Ç'nin, evin bahçesinden koşarak uzaklaştığını gördüklerini ve el feneri ile kontrol ettiklerinde ikametin kapı ile demir korkuluğuna gerili hâlde el bombası olduğunu fark ederek şikâyetçi olduklarını dile getirdiler.

Şüpheli B.Ç. saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkemeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.