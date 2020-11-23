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Eşine el bombasıyla tuzak kurdu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden adam, boşandığı eski eşini ve birlikte yaşadığı kişiyi el bombasıyla öldürmek istedi. Edinilen bilgiye göre; H.Ç. adlı kadın bir süre önce B.Ç. adlı eşinden boşanarak E.Y. ile birlikte E.Y'nin evinde yaşamaya başladı.

Eşine el bombasıyla tuzak kurdu

Eşine el bombasıyla tuzak kurdu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden adam, boşandığı eski eşini ve birlikte yaşadığı kişiyi el bombasıyla öldürmek istedi. Edinilen bilgiye göre; H.Ç. adlı kadın bir süre önce B.Ç. adlı eşinden boşanarak E.Y. ile birlikte E.Y'nin evinde yaşamaya başladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:01
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Geçtiğimiz cumartesi akşam, evde oturan H.Ç. ve E.Y. evde oturdukları sırada kapının önünden B.Ç'nin koşarak uzaklaştığını gördü. Kapıyı kontrol eden E.Y. kapı ile korkuluğa gerili bir telde el bombası olduğunu gördü. E.Y'nin ihbarı sonucu olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edilerek bomba imha edildi.

Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla E.Y. ve birlikte yaşadığı H.Ç'nin ifadesi alındı. H.Ç'nin bir süre önce boşanan ve aralarında husumet bulunan eski eşi B.Ç'nin, evin bahçesinden koşarak uzaklaştığını gördüklerini ve el feneri ile kontrol ettiklerinde ikametin kapı ile demir korkuluğuna gerili hâlde el bombası olduğunu fark ederek şikâyetçi olduklarını dile getirdiler.

Şüpheli B.Ç. saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkemeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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