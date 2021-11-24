Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!

Dün saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana gelen olayda bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.'nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine Ali İ., evin damına çıktı. Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.'yi gören komşuları, polise haber verdi.

KENDİNİ BİR ANDA BOŞLUĞA BIRAKTI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak baş aşağı sarkmaya başladı. Ali İ. daha sonra vücudunu aşağı sarkıttı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.'yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.'nın üzerine düştü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ali İ.'nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Sağlık ekibi, hafif yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.'yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.