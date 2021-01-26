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Evli kadını kaçırdı! Kocasına da acımadı!

Konya'da evli kadını kaçıran şehir magandası, dehşet saçtı. Kadının eşi ve kuzenini de tabancayla vurarak ağır yaraladı...

Evli kadını kaçırdı! Kocasına da acımadı!

Evli kadını kaçırdı! Kocasına da acımadı!

Konya'da evli kadını kaçıran şehir magandası, dehşet saçtı. Kadının eşi ve kuzenini de tabancayla vurarak ağır yaraladı...

26 Ocak 2021 Salı 13:21
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Evli kadını kaçıran zorba, kadının eşi ve amca oğlunu tabancayla yaraladı. Akıl almaz olay dün Konya'da yaşandı. Konya'da 4,5 ay önce evli Sariye Özkaya'yı (28) kaçıran Mehmet Aslantaş (31) bu nedenle aralarında husumet oluşan kadının eşi Hasan Özkaya (32) ve amcasının oğlu Mevlüt Özkaya'yı şeker fabrikası içerisinde tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

10 YILLIK EVLİLERDİ

Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mahallesinde çiftçilik yapan Hasan Özkaya, 12 Eylül gecesi eve geldiğinde 10 yıllık eşi Sariye Özkaya ile yaşları 4 ila 8 arasında değişen 3 çocuğunun evde olmadığını gördü. Özkaya, yaptığı araştırmada eşi ve çocuklarını o gece kendisini eve bırakan yakın arkadaşı kendisi gibi evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Aslantaş tarafından kaçırıldığını öğrendi. Durumu jandarmaya bildiren Özkaya, aynı zamanda özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa çıkarak eşini ve çocuklarını aramaya başladı. Sariye Özkaya daha sonra çocuklarını da alarak Hasan Özkaya'ya geri döndü.

ARALARINDA HUSUMET BAŞLAMIŞ

Mehmet Aslantaş bu sabah merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan şeker fabrikasındaki işine geldi. Servisten inip, fabrikaya giren Aslantaş'ın arkasından ise onu takip eden Hasan Özkaya ve amcasının oğlu Mevlüt Özkaya geldi. İki taraf arasında çıkan kavga sonucu Mehmet Aslantaş, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile amca çocuklarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mevlüt Özkaya boyun kısmından, Hasan Özkaya ise bel bölgesinden vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

'EŞİYLE GÖNÜL İLİŞKİM VARDI'

Olay sonrası kaçan Mehmet Aslantaş, Meram Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Eski Garaj bölgesinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Aslantaş ilk ifadesinde, 'Sariye Özkaya ile gönül ilişkim vardı. Bu nedenle aramızda husumet bulunuyordu. Bugün fabrikada karşılaşınca aramızda kavga çıktı. Kendimi korumak için yanımda taşıdığım tabanca ile üzerilerine ateş ettim' dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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