Evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Kendisinden 17 yaş küçük Seren isimli şahısın paraları da alıp kaçtığını iddia eden Hasan Ayıcı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayında Seren isimli kişi hakkında arka arkaya gelen telefonlar şoke etti. Son olarak Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlanan isim, Hasan Ayıcı'yı sahte gelinle tanıştıran Ahmet Büyükodacı oldu. Büyükodacı'nın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

39 yaşındaki Hasan Ayıcı, sahte gelin tarafından dolandırılarak 76 bin lirasından oldu. Kendisinden 17 yaş küçük Seren, Hasan Ayıcı'nın paralarını da alıp kaçtı. Müge Anlı'dan yardım isteyen Hasan Ayıcı, parasını geri alabilecek mi?

Yayına bağlanan Sebahat Kaçıkçı adında bir izleyici, 'Bu kadın yaklaşık 2 ay önce de bizi dolandırdı. Amcamın oğlu evlenmek istiyordu, 56 bin lira dolandırıldı." dedi.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Aslan Kaçıkçı, "Bir gece kaldı, 55 bin lirayı alıp kaçtı. Hastaneden kaçtı." Dedi. İsminin Seren olduğu bilinen 21 yaşındaki 'sahte gelin'in 7-8 ay önce kendi evinden kaçtığı ortaya çıktı.

Hasan Ayıcı'yı dolandıran Seren'in babası, Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, kızının daha önce amcasının yanında kaldığını ve son birkaç ayda üç ayrı damadı 143 bin 700 lira dolandırdığını ileri sürdü.

Hasan Ayıcı'nın evliliğine aracılık eden kişi olan Ahmet Büyükodacı Atv canlı yayınına bağlandı. Tanıdığı bir kadının kızları başlık parası ile evlendirdiğini iddia eden Ahmet Bey, '25 bin liraya evlendirdiklerini biliyorum." dedi. 60 yaşındaki Ahmet Büyükodacı tır şoförü olarak çalışıyor.

Müge Anlı ise, "Mal mı bu para karşılığı ile alıp satıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.