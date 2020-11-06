Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor Başvuru
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor...
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine Katıldı
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine...
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Müge Anlı canlı yayınında bugün, akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. 39 yaşındaki Hasan Ayıcı, sahte gelin tarafından dolandırılarak 76 bin lirasından oldu.

Evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı

Müge Anlı canlı yayınında bugün, akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. 39 yaşındaki Hasan Ayıcı, sahte gelin tarafından dolandırılarak 76 bin lirasından oldu.

06 Kasım 2020 Cuma 16:03
banner459

Kendisinden 17 yaş küçük Seren isimli şahısın paraları da alıp kaçtığını iddia eden Hasan Ayıcı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayında Seren isimli kişi hakkında arka arkaya gelen telefonlar şoke etti. Son olarak Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlanan isim, Hasan Ayıcı'yı sahte gelinle tanıştıran Ahmet Büyükodacı oldu. Büyükodacı'nın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

39 yaşındaki Hasan Ayıcı, sahte gelin tarafından dolandırılarak 76 bin lirasından oldu. Kendisinden 17 yaş küçük Seren, Hasan Ayıcı'nın paralarını da alıp kaçtı. Müge Anlı'dan yardım isteyen Hasan Ayıcı, parasını geri alabilecek mi?

Yayına bağlanan Sebahat Kaçıkçı adında bir izleyici, 'Bu kadın yaklaşık 2 ay önce de bizi dolandırdı. Amcamın oğlu evlenmek istiyordu, 56 bin lira dolandırıldı." dedi.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Aslan Kaçıkçı, "Bir gece kaldı, 55 bin lirayı alıp kaçtı. Hastaneden kaçtı." Dedi. İsminin Seren olduğu bilinen 21 yaşındaki 'sahte gelin'in 7-8 ay önce kendi evinden kaçtığı ortaya çıktı.

Hasan Ayıcı'yı dolandıran Seren'in babası, Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, kızının daha önce amcasının yanında kaldığını ve son birkaç ayda üç ayrı damadı 143 bin 700 lira dolandırdığını ileri sürdü.

Hasan Ayıcı'nın evliliğine aracılık eden kişi olan Ahmet Büyükodacı Atv canlı yayınına bağlandı. Tanıdığı bir kadının kızları başlık parası ile evlendirdiğini iddia eden Ahmet Bey, '25 bin liraya evlendirdiklerini biliyorum." dedi. 60 yaşındaki Ahmet Büyükodacı tır şoförü olarak çalışıyor.

Müge Anlı ise, "Mal mı bu para karşılığı ile alıp satıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpeklerin mamalarını çalan kişiyi beyzbol sopasıyla dövdü
Köpeklerin mamalarını çalan kişiyi beyzbol sopasıyla dövdü
Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma
Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma
Osmaniye'de 2 kişiyi öldüren katil tutuklandı
Osmaniye'de 2 kişiyi öldüren katil tutuklandı
Mersin'de 74 kişi yakalandı
Mersin'de 74 kişi yakalandı
Hatay'da karantina
Hatay'da karantina

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber