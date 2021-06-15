Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 28°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Decathlon, SANKO park’ta
Decathlon, SANKO park’ta
İşçimen, ‘Jandarma sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır’
İşçimen, ‘Jandarma sarsılmaz bir inançla,...
Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontraktürlerin Önlenmesi
Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite...
Andırın’da içme suyu çalışmaları başladı
Andırın’da içme suyu çalışmaları başladı
Kaymakam İşçimen’den Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneğini’ne Ziyaret
Kaymakam İşçimen’den Harp Malulü Gaziler,...

Feci kaza bir aileyi dağıttı!

Ankara'da meydana gelen olayda park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Esra İnanlı ve oğlu Aybey Taha hayatını kaybetti. Araç sürücüsü baba İrfan İnanlı ile kızı Seda ise yaralandı.

Feci kaza bir aileyi dağıttı!

Feci kaza bir aileyi dağıttı!

Ankara'da meydana gelen olayda park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Esra İnanlı ve oğlu Aybey Taha hayatını kaybetti. Araç sürücüsü baba İrfan İnanlı ile kızı Seda ise yaralandı.

15 Haziran 2021 Salı 15:16
banner459

Ankara-Eskişehir kara yolunun Temelli mevkiinde yaşanan kaza, bir aileyi dağıttı. Eskişehir yönüne giden İrfan İnanlı idaresindeki 16 ALZ 879 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak, yan yolda park halinde bulunan 06 PSL 56 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın içerisindekiler şiddetli şekilde darbe aldılar.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazada, sürücü ve kızı Seda(2) yaralanırken, eşi Esra ve oğlu Aybey Taha(6) İnanlı hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan yaralılardan küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen anne ve oğlunun cenazeleri de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
Kahramanmaraş'ta Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Kahramanmaraş'ta Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon siteye girdi
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon siteye girdi
Pitbull Dehşeti, 56 Dikiş Atıldı
Pitbull Dehşeti, 56 Dikiş Atıldı
Kahramanmaraş-Göksun Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı
Kahramanmaraş-Göksun Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber