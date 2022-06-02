Feci kazada anne ile kızı öldü! 3 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kamyonet otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole düştü.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken otomobil içinde sıkışan sürücü ile eşi ve yaşındaki kızı ve oğluyla birlikte kayınbiraderi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne ile kız hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alperen Sarıoğu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri kazanın ardından kaçtığını belirlediği kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.