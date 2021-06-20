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FETÖ evinde iğrenç olay, 'Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf ağabey...'

İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturmasında ifade veren Furkan K. isimli örgüt mensubu, Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada gittiği FETÖ evinde Kahramanmaraş'tan giden Yusuf kod adlı mahrem imam tarafından taciz edildiğini söyledi.

FETÖ evinde iğrenç olay, 'Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf ağabey...'

FETÖ evinde iğrenç olay, 'Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf ağabey...'

İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturmasında ifade veren Furkan K. isimli örgüt mensubu, Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada gittiği FETÖ evinde Kahramanmaraş'tan giden Yusuf kod adlı mahrem imam tarafından taciz edildiğini söyledi.

20 Haziran 2021 Pazar 09:00
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Furkan K. ifadesinde İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada FETÖ'ye ait mahrem kod adı Yusuf isimli bir kişiyle irtibata olduğunu ve kendisine örgüt evi içerisinde defalarca fiziksel tacizde bulunduğunu anlattı. Furkan K. "Örgüt evinde namaz kılar, yemek yerdik. Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf ağabey bana her görüşmede 'Seninle bir şeyler konuşacağız' diyerek benimle evde tek başına kalmaya çalışırdı. Sonrasında bana evde fiziksel tacizlerde bulunuyordu. Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim. Bu nedenle benimle görüşmek istediğinde çeşitli bahaneler uyduruyordum" diyerek başından geçen skandal olayı anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı gerektirecek bilgiyi vermediğini belirten savcılık Furkan K. hakkında söz konusu ardışık aramalardan dolayı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

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