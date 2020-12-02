Film gibi olay! İhanetin peşine düştü dolandırıldı

Avukat Doç. Dr. K.B.'nin karısı A.B.(49), kocası ve yanında çalışan kadın avukat E.S. arasında yasak aşktan şüphelenince 5 yıldır gittiği Etiler'deki kuaför salonunun çalışanı Ali Haydar Alkan'dan(29) yardım istedi. Ancak o andan itibaren işler arap saçına döndü. Arkadaşı Azer Çağlar Atbaş'a avukat ikiliyi takip ettirip fotoğraflarını çektiren Alkan, A.B. ile yakınlaşmaya başladı, defalarca ilişkiye bile girdi. 'Elif Hala' ismiyle telefonuna kaydettiği A.B.'den çeşitli bahanelerle para koparmayı kafaya koyan Alkan ile Atbaş, sahte polis süsü vererek telefonla ulaştıkları kadına kocasının hapse gireceğini bile söyledi.

İddiaya göre Etiler'de bir kuaförün yaklaşık 5 yıldır müşterisi olan A.B.'nin, ünlü bir avukat olan kocası K.B.'nin yanında çalışan avukat E.S. ile kendisini aldattığına ilişkin şüpheleri vardı. Kuaförde çalışan Ali Haydar Alkan, bu konuda yardımcı olabileceğini söyleyince A.B., Alkan'ın teklifini kabul etti. Ali Haydar Alkan bir süre sonra telefondan A.B.'ye eşi K.B. ile avukat E.S.'nin birlikte çekilmiş fotoğraflarını gönderdi. A.B.'nin şüpheleri iyice arttı. Ardından A.B.'yi 9 ay önce 0552 543... numaralı telefondan kendini Komiser Mehmet Hakan Günday olarak tanıtan birisi aradı. Telefondaki ses, "Mehmet isimli motorcu şahıs ile fotoğraflarını çektirdiğiniz araç emniyet aracı. Bu yüzden siz de suçlu durumdasınız. Ya Vatan Emniyete gelir ifade verirsiniz ya da savcı ile görüşeceğiz, suçunuzu cezaya bağlayacağız. Mehmet suçu kabul etmez ve para ödemezseniz Mehmet salınmayacak" dedi. A.B. kendini polis diye tanıtan kişinin talebini kabul etmedi. A.B.'yi daha sonra Ali Haydar Alkan arayarak," Mehmet isimli motosikletli kişiyi, eşin K.B.'nin fotoğraflarını çekmesi için ben gönderdim. Mehmet emniyette. Komiserin söylediği parayı yatırırsan Mehmet salınacak" dedi. Kendini komiser olarak tanıtan kişi tekrar A.B.'yi aradı ve "Eşin ile çalışanı avukat E.S. kara para aklıyor. Bu nedenle eşin sorguya alınacak. Hatta hapse bile girebilir. Bu olaydan kimseye bahsetme. Yapılan işlemlerden dolayı gider ve dosya masrafları var" dedi. A.B. de korktuğu için kimseye bir şey söyleyemedi ve komiserin kendisine verdiği Azer Çağlar Atbaş'a ait hesap numarasına farklı zamanlarda toplamda 295 bin lira para gönderdi. Atbaş'ın kendisinden daha fazla para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.



EVİNİ SATTIRIP ORTADAN KAYBOLMAYI DÜŞÜNDÜLER

Yapılan araştırmada A.B.'nin polise verdiği 0552 543... numaralı telefon hattı ile banka hesap numarasının Azer Çağlar Atbaş'a ait olduğu, Ali Haydar Alkan'ın telefonunda ise müşteki A.B.'nin "Elif Halam" olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Azer Çağlar Atbaş'ın telefonunda yapılan incelemede ise Atbaş'ın müştekiyle mail üzerinden yazıştıkları, yazışmalarda kendisini polis olarak tanıttığı, müştekiden para istediği ve müştekinin de para gönderdiği iddianamede anlatıldı. Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları konuşma kayıtlarında ise şüphelilerin müştekiden para alma konusunda plan yaptıkları, hatta müştekiye bir evini sattırmayı planladıkları, parayı aldıktan sonra da ortadan kaybolmayı düşündükleri ifade edildi.



BÜYÜ YAPTIRACAĞINDAN KORKMUŞLAR

Ali Haydar Alkan ise ifadesinde, "Müşteki kocasını takip etmemi istedi. Ben de müştekinin kocasıyla yanında çalışan avukatın yakınlaştıklarına ilişkin görüntüleri çekerek müştekiye gönderdim. Müşteki ayrıca benimle birlikte olmuştu. Karşılığında bana parça parça para ve 25 çeyrek altın gönderdi. Bir süre sonra müşteki beni tehdit etmeye başladı. Çünkü artık müştekiyle birlikte olmak istemiyordum. Ben de tehdit karşısında arkadaşım Azer'den bu işten kendimi sıyırmak için polis rolüne girmesi teklifinde bulundum. Azer de müştekiyi arayarak fotoğrafları çeken kişinin gözaltında olduğunu belirterek para aldı. Sonrasında müşteki, Azer'e peşinde büyücüler olduğunu ve onların yakalanmasını, karşılığında para vereceğini beyanla iş teklif etti. Bunun üzerine Azer, müştekinin söylediği kişileri yakalamış gibi yaparak karşılığında para aldı. Azer'le yaptığımız konuşmalar mizah amaçlıdır. Müştekinin talimatları doğrultusunda iş yaptım. Sonrasında ise büyü yapacağı korkusuyla ve eşinin yüksek makamlı ünlü bir avukat olmasından dolayı korktuğumdan böyle bir işe kalkıştık. Müşteki kendi rızasıyla para gönderdi. Suçu kabul etmem" dedi.

ÇELİŞKİLERLE DOLU İFADELER

Şüpheli Azer Çağlar Atbaş da ifadesinde, "Müştekinin teklifi üzerine Ali Haydar'ın söylemesiyle 2-3 yıl boyunca müştekinin eşini K.B.'yi takip ettim. Çektiğim fotoğrafları müştekiye gönderdim. Müşteki de bana aylık 3-5 bin lira para verdi. Bu olaylar nedeniyle Ali Haydar ile müşteki arasında yakınlaşma oldu. Ali Haydar para karşılığı müşteki ile ilişkiye girmeye başladı. Bir süre sonra bu durumdan sıkılınca ayrılmak istedi. Ancak müşteki Ali Haydar'ı tehdit edince benden yardım istedi. Ben de kendimi komiseri olarak tanıtıp müştekinin eşinin fotoğraflarını çeken kişinin yakalandığını söyledim. Sonrasında müşteki peşindeki büyücülerin yakalanmasını istedi. Ben reddettim. Ancak bana para vermeye başladı. Yaklaşık 200 bin lira para gönderdi" dedi. Atbaş sorgu hakimliğindeki ifadesinde ise müştekiye kendisini polis olarak tanıtmadığını iddia etti.

İddianamede müştekinin kendisini aldattığını düşündüğü kocasını Ali Haydar Alkan'a para karşılığında takip ettirdiği, Alkan ve arkadaşı Azer Çağlar Atbaş'ın da bunu fırsat bilerek müştekinin eşine polis tarafından operasyon yapıldığı yönünde bir görünüm vererek bağış adı altında müştekiden yüklü miktarda para aldıkları öne sürüldü. Şüphelilerin ifadelerinin çelişkilerle dolu olduğu ve verdikleri ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlatılan iddianamede sanıkların dolandırıcılık suçtan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi.