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Genç kadın bıçakla saldırdığı adamı yere yatırıp böyle dövdü!

Aydın'ın Söke ilçesinde genç bir kadının yoldan geçenlere yaptıkları şaşkına çevirdi.

Genç kadın bıçakla saldırdığı adamı yere yatırıp böyle dövdü!

Genç kadın bıçakla saldırdığı adamı yere yatırıp böyle dövdü!

Aydın'ın Söke ilçesinde genç bir kadının yoldan geçenlere yaptıkları şaşkına çevirdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:57
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İki motor kuryeye saldıran sonrasında da bir adamı yere yatırıp darbeden genç kadının görüntüleri olay oldu. Yolda bir kadınla konuşan adama yaklaşıp bıçakla saldıran, arabalarının sileceklerini koparan kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Yaşanan olay sonrası izini kaybettiren genç kadını arama çalışmaları başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın etrafa dehşet ve korku saçtı. Genç kadın, yoldan geçen bir adama önce bıçakla saldırdı, yere yatırıp darp etti, sonrasında ise bir otomobile zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, önce yolda bir kadınla konuşan adama bıçakla saldırdı. Saldırı ile yere düşen adam şans eseri yara almadan kurtuldu.

Genç kadın daha sonra ise park halinde bulunan bir aracın durduk yere sileceklerini kopartarak, araca vurmaya başladı.

Yanında bulunan bir başka kadın, saldırgan kadını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan davranışlarda bulunan kadının önceki saatlerde de yoldan geçen iki motorlu servis çalışanına da sataştığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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