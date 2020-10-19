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Hatay'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Hatay'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Hatay'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:46
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dörtyol'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katıldığı Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nun sürdüğü bildirildi.

Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, böylelikle aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

- Soylu'dan kahramanlara tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 19.10.2020 09:57
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