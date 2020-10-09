Hatay'da orman yangını ilçeye sıçradı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarımazı mahallesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

İki apartman ve 2 araca sıçrayan orman yangınında ölen yada yaralanan olmazken, Orman işletme müdürlüğü ve Hatay büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale ediyor.

Belen İlçesi Sarımazı mahallesinde bilinmeyen bir nedenden çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

Belen-İskenderun karayolunda seyreden araçların sürücüleri yoğun dumandan dolayı zor anlar yaşarken, orman yangını iki apartmana ve bir araca sıçradı.