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Hatay'da silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Hatay'da atölyeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Hatay'da silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Hatay'da atölyeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

07 Şubat 2021 Pazar 11:14
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dörtyol İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, bir evin bodrumunda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Adresteki aramada, silah satışından elde edildiği değerlendirilen 156 bin 800 lira, kurusıkıdan çevirme 16 tabanca, 4 tüfek, 25 tüfek namlusu, 65 tabanca şarjörü, 8 tabanca namlusu, 32 kurusıkı tabanca namlusu, 784 mermi, 1150 mermi çekirdeğiyle boş kovan ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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