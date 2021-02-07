Hatay'da silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dörtyol İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, bir evin bodrumunda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Adresteki aramada, silah satışından elde edildiği değerlendirilen 156 bin 800 lira, kurusıkıdan çevirme 16 tabanca, 4 tüfek, 25 tüfek namlusu, 65 tabanca şarjörü, 8 tabanca namlusu, 32 kurusıkı tabanca namlusu, 784 mermi, 1150 mermi çekirdeğiyle boş kovan ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.