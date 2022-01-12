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HDP'li vekilin terörist sevgilisi Kahramanmaraşlı erin katili çıktı!

Adıyaman'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen ve HDP Milletvekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı terörist Volkan Bora'nın, 2016 yılında Kahramanmaraşlı er Mücahit Şimşek’in şehit edilmesi olayının da faili olduğu bildirildi.

HDP'li vekilin terörist sevgilisi Kahramanmaraşlı erin katili çıktı!

HDP'li vekilin terörist sevgilisi Kahramanmaraşlı erin katili çıktı!

Adıyaman'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen ve HDP Milletvekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı terörist Volkan Bora'nın, 2016 yılında Kahramanmaraşlı er Mücahit Şimşek’in şehit edilmesi olayının da faili olduğu bildirildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 10:12
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29 Nisan 2017 tarihinde, güvenlik güçleri tarafından alınan anlık istihbaratın ardından Adıyaman kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerin kullanıldığı tespit edilen sığınak ve mağaralar vuruldu.

Operasyonda, aralarında Volkan Bora'nın da bulunduğu 'yeşil' ile 'gri' kategoride arandığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK’lı teröristlerden Volkan Bora'nın güvenlik güçlerince yapılan cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör örgütü kamplarında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Volkan Bora'nın yanındaki HDP'li Semra Güzel'in terörist kıyafeti giydiği ve PKK'lıların bulunduğu mezarlığı ziyaret ettikleri görüldü.

HDP'li Semra Güzel, fotoğraflarla ilgili olarak terörist Volkan Bora ile üniversite yıllarında tanıştıklarını ve sözlendiklerini, görüşmenin çözüm sürecinde olduğunu ve örgütün yönlendirmesi ile söz konusu kıyafetleri giydiğini ifade ederek kendisini savundu. Yaşanan gelişme sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

HDP’li Güzel'in sözlüsü olarak tanıttığı terörist Volkan Bora'nın 2015- 2016 yıllarında Adıyaman'da PKK'nın düzenlediği saldırılara katıldığı ortaya çıktı. Hava bombardımanı ile etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın da aralarında olduğu 8 teröristin, 24 Haziran 2016'da Adıyaman’ın Boğazözü köyü kırsalında Kahramanmaraşlı Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği olayın faili oldukları ortaya çıktı.

 

Son Güncelleme: 12.01.2022 10:53
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HDPli Vekilin Terörist Sevgilisi Kahramanmaraşlı Erin Katili çıktı!
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