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Hırsızları Bagajdaki Keçi Yakalattı 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince keçi hırsızlığı suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Hırsızları Bagajdaki Keçi Yakalattı 

Hırsızları Bagajdaki Keçi Yakalattı 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince keçi hırsızlığı suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

17 Eylül 2021 Cuma 14:38
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Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Kadıncık Mahallesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumundan şüphelenerek durdurulan bir aracın bagajında 1 adet keçi olduğunu fark etti.

Araç içerisinde bulunan S.A. (20), E.A. (22) ve Y.A’nın (26) çelişkili ifadelerinden şüphelenen jandarma ekipleri, S.A’nın hırsızlık suçundan arandığı, diğer şüphelilerinde hırsızlıktan suç kaydı olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmalar neticesinde keçinin de çalıntı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Çalıntı keçi sahibine teslim edilirken, şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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