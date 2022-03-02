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İçi insan cesedi dolu 52 çanta bulundu

Meksika'nın kuzeybatısındaki Jalisco eyaletinde, içinde insan kalıntılarının olduğu 52 çanta tespit edildi.

İçi insan cesedi dolu 52 çanta bulundu

İçi insan cesedi dolu 52 çanta bulundu

Meksika'nın kuzeybatısındaki Jalisco eyaletinde, içinde insan kalıntılarının olduğu 52 çanta tespit edildi.

02 Mart 2022 Çarşamba 13:23
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Tlajomulco kasabasında, üç farklı çiftlikte yapılan kazılar sonucu insana ait olduğu düşünülen vücut ve kemik parçaları bulundu.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği bildirildi. Bölgede kazı çalışmalarının bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Jalisco eyaletinin Zapopan kentinde 13 Şubat'ta da içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulunmuştu.

82 BİNDEN FAZLA İNSAN KAYBOLMUŞTU

İnsan Hakları Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, 2006 ila 2021 yılları arasında Meksika'da 82 binden fazla insanının kaybolduğunu açıklamıştı. Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

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