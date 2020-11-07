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İki polis uyuşturucu satıcısı çıktı!

İstanbul Beşiktaş'ta uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan zehir tacirleri, aynı ilçenin emniyetinde görevli polis memurları çıktı.

İki polis uyuşturucu satıcısı çıktı!

İki polis uyuşturucu satıcısı çıktı!

İstanbul Beşiktaş'ta uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan zehir tacirleri, aynı ilçenin emniyetinde görevli polis memurları çıktı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 13:10
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Konuyla ilgili savcılığın hazırladığı iddianamede, olay yerinde ele geçirilen uyuşturucu madde, yüksek miktardaki para ve polislerle uyuşturucu temin ettikleri kişilerle yaptıkları WhatsApp konuşmaları da yer aldı. Görevli iki polis ve diğer dört şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan meslektaşlarını suçüstü yakaladı. Olay günü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler ring görevindeydi. Muradiye Mahallesi Nüzhetiye Caddesi ile Hüsrev Gerede Caddesi kesişiminde bulunan bir araç kontrol için durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde araç içindekilerin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iki polis memuru olduğu ortaya çıktı.

'PSİKOLOJİM BOZUK O YÜZDEN İÇİYORUM'

Bir gün sonra aynı polis ekipleri, yeniden ring görevine çıktığında iki meslektaşını başka bir araç içerisinde şüpheli hal ve hareketler sergilerken yakaladı. Araç durdurulduğunda ise poşetlere sarılmış uyuşturucu madde ve yaklaşık 20 bin lira ele geçirildi. İki polis memuru gözaltına alındı. İfadesi alınan E.A., Hakkari Yüksekova'da psikolojisi bozulacak kadar zor şartlarda görev yaptığını, esrar maddesini orada kullanmaya başladığını anlatıp "Uyuşturucu madde satmadım. T. ile içtiğim esrar maddesini beraber tarihini hatırlamadığım gün 100 TL karşılığında Kumkapı semtinde tanımadığımız birinden aldık" dedi. T.D. isimli polis memuru da satıcı olmadığını beyan etti.

TİCARET KONUŞMALARI DEŞİFRE OLDU

İki polisin yapılan dijital incelemelerinde uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şüphelilerle yaptıkları WhatsApp konuşmaları ele geçirildi. Şüphelilerin mesajlarında ticaretin detayları ortaya çıkarken, görevli polislerin kan numunelerinde uyuşturucu madde tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevli polisler ve bağlı oldukları şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

POLİSLERE UYUŞTURUCU TİCARETİ DAVASI

Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde üzerinde uyuşturucu madde satımından ele geçen yüklü miktarda para ve satışa hazır halde bulundurulan paketlenmiş uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanan görevli polis memurlarının uyuşturucu temin ettiği kaydedildi. Görevli polis memurları ve ticaret yapmaya yardım eden 4 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 30'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İŞTE O KONUŞMALAR

Polis 1: Al bir iki duman gel yolumuza bakalım
Polis 2: Kanka bak aç hepsini ezelim yarısını poşete koyalım
Polis1: Abilere gidelim az ayılalım
Polis 2: (2 adet şeffaf paket fotoğrafı atıp) altına abi piyasa ne?
Polis 1: Ayıp oluyor adama iş konuşmak için geldik, çok deme

Son Güncelleme: 07.11.2020 15:13
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