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İşkenceci kocadan kan donduran rahatlıkta ifadeler

Şanlıurfa’da eşini günlerce eve kapatıp işkence ettiği ortaya çıkan ve uyguladığı insanlık dışı şiddetle Türkiye’nin gündemine oturan İ.A isimli cani Emniyetteki İfadesinde karısının kendisini aldattığı iddiası ile darp etiğini söyledi.

İşkenceci kocadan kan donduran rahatlıkta ifadeler

İşkenceci kocadan kan donduran rahatlıkta ifadeler

Şanlıurfa’da eşini günlerce eve kapatıp işkence ettiği ortaya çıkan ve uyguladığı insanlık dışı şiddetle Türkiye’nin gündemine oturan İ.A isimli cani Emniyetteki İfadesinde karısının kendisini aldattığı iddiası ile darp etiğini söyledi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:36

Şanlıurfa'da emniyet ifadesinde çarpıcı son dakika ayrıntılarının yer aldığı ve yaptığı alçakça işkenceleri darp olarak adlandıran İ.A. kan donduran rahatlıkta "Karımın beni aldattığından şüpheleniyordum. Bu nedenle onu darp ettim" dedi.

Şanlıurfa'da dün eşine işkence yaparak Türkiye'nin gündemine oturan İşkenceci eş İ.A Emniyetteki İfadesinde eşinin kendisini aldattığı iddiası ile darp etiğini söyledi İ.A. "Eşim beni aldattığından şüpheleniyordum onun için onu darp ettim" diye ifade verdi.

CANİ KOCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Şanlıurfa'da dün eşine işkence yapan İ.A polis tarafından yakalandı. Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı SSK caddesinde meydana geldi. İddiaya göre İ.A isimli şahıs imam nikâhlı yabancı uyruklu eşine 5 gün boyunca işkence etti. Bir binanın 6. katındaki odaya kilitleyen Eşi İ.A. 5 gün darp ettiği kadını o halde bırakıp kayıplara karıştı.

Yakalanan cani koca ifadesinde karısını aldatma suçuyla itham ederek yaptıklarını normal göstermeye çalıştı. "Karımın beni aldattığından şüpheleniyordum onun için ben de onu darp ettim" diyen işkenceci eş ifadesini görenleri şaşkına çevirdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Emniyet ve sağlık ekipleri şiddete uğrayan kadına olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı Şanlıurfa asayiş ekipleri eşine işkence yapan İşkence yapan İ.A saklandığı bir bağ evinde yakaladı ve yaptığı işkence nedeniyle Emniyetteki sorgusu devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşi M.N.'yi (28), 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek, işkence yaptı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, işkenceci koca ise gözaltına alındı.

Olay, Direkli Mahallesinde meydana geldi. Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İ.A., dini nikahlı eşi M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'da yaşamaya başladı.

KERPETENLE TIRNAKLARINI ÇEKTİ

İ.A., son dakika haberine göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği karısını, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti. 3 çocuk annesi kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yarı çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu.

İHBAR SONRASI BULUNDU VE HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

BAĞ EVİNDE YAKALANDI



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

Talihsiz kadına yapılan insanlık dışı işkence görenleri kahretti ve sosyal medyada da büyük tepki çekti. Bir bağ evinde ele geçirilen söz konusu şahsa ve kadına şiddete lanet yağdı. İşlemleri devam ederken Emniyet ekipleri tarafından oluşabilecek toplumsual tepkilerle ilgili güvenlik önlemleri de alındı.

Son Güncelleme: 07.10.2020 16:30
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