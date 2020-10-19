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İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul Organize Polisleri adeta "Silah Fabrikası" haline dönüştürülmüş ruhsatsız yasa dışı bir silah imalathanesine operasyon düzenledi.

İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul Organize Polisleri adeta "Silah Fabrikası" haline dönüştürülmüş ruhsatsız yasa dışı bir silah imalathanesine operasyon düzenledi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 11:52
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İmal ettikleri ruhsatsız silahları ve mermileri suç örgütlerine ve çetelere satan üç kişilik bir yasa dışı silah çetesi çökertildi. Operasyonda; silah ve mermi imalatında kullanılan milyonlarca mermi çekirdeği ve silah parçası ele geçirildi. Baskın anları polis kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'da yasa dışı silah imalatı ve silah ticareti yapan üç kişilik çeteye operasyon düzenledi. Üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde faaliyet yürüten çete üyelerinin silah ve mermi imalathanesine dönüştürdükleri ruhsatsız adrese baskın yapıldı.

SİLAH FABRİKASINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Söz konusu adreste yapılan aramalarda; 3'ü kuru sıkı altı ruhsatsız tabanca, 650 kuru sıkı tabanca mermisi, 18 tabanca sürgüsü, bin 600 silah çerçevesi, bin 750 açık silah namlusu, bin 80 kapalı silah namlusu, bin 590 tabanca gövdesi, 280 şarjör ve iki milyon 600 bin mermi çekirdeği ele geçirildi. Şüphelilerin mermi çekirdeklerinden mermi imal ettikleri ve söz konusu mermilerle imalatını yaptıkları ruhsatsız silahları suç örgütlerine ve çetelere sattıkları iddia edildi. Ayrıca operasyonda 10 tabanca, şarjör ve sürgü kalıbı, yasa dışı silah imalatında kullanılan kalıp döküm ve torna makineleri de bulundu.

KURU SIKILARI GERÇEK SİLAH YAPTILAR

Yasa dışı silah çetesi üyelerinin kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirerek kuru sıkı silahları gerçek silah haline dönüştürdükleri ve sattıkları da iddia edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda ele geçirilen silahlar ve silah ile mermi imalatında kullanılan malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyonda; silah ve mermi imalatında kullanılan milyonlarca mermi çekirdeği ve silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Z., İ.C.Z. ve M.B. isimli üç şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Baskın anları polis kamerasına böyle yansıdı.

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