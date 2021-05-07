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İstanbul Merkezli Kahramanmaraş ve 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

İstanbul merkezli Kahramanmaraş ve 9 ilde lüks otomobiller üzerinden vergi kaçakçılığı yapan firma ve kişilere operasyon yapıldı. Polis operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu tespit edilen 24 lüks otomobil ele geçirdi. Otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gösterildi.

İstanbul Merkezli Kahramanmaraş ve 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

İstanbul Merkezli Kahramanmaraş ve 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

İstanbul merkezli Kahramanmaraş ve 9 ilde lüks otomobiller üzerinden vergi kaçakçılığı yapan firma ve kişilere operasyon yapıldı. Polis operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu tespit edilen 24 lüks otomobil ele geçirdi. Otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gösterildi.

07 Mayıs 2021 Cuma 14:59
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Araçlar Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) ödenmeden sahte evrak ve sahte belgelerle satışa sunuldu. Ele geçilen lüks araçlardan bazılarının çalıntı oldukları ve Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından aranma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Lüks araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. Ele geçirilen lüks araçların piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu ifade edildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Operasyon İstanbul merkezli 9 ilde yapıldı.

Yurt dışından getirilen, Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) ödenmeden sahte evrak ve sahte belgelerle tescil edilerek trafiğe çıkarıldıktan sonra satışa sunulan 24 lüks araç ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Polisleri'nin tespitlerine göre; lüks araçlar turist olarak ülkemize gelen bazı kaçakçılar ve paravan şirketler aracılığıyla turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirildi ve sahte evrak ve sahte belgelerle satışa sunuldu. Bazı lüks araçların tescil işlemlerinin sahte evraklar kullanılarak noterler üzerinden yaptırıldığı, kayıtlarında haciz bulunan araçların yine sahte belgelerle farklı plakalar üzerinden "Yeni Araç" statüsünde tescil edildiği belirlendi. İddialara göre araçları ülkemize getiren şüpheliler hemen Türkiye'den çıkış yaptı. Araçları satın aldıkları tespit edilen 20 kişinin ifadesine başvuruldu.

15'İ İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLDİ

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve şüphelilerle ilgili Interpol'e gerekli başvuruların yapılacağı ifade edildi. Araçların 15'i İstanbul'da, 2'si Samsun, 2'si İzmir, 2'si Kayseri, diğerleri ise Mardin, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da ele geçirildi..

Son Güncelleme: 07.05.2021 18:27
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