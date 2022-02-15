Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Jandarmanın dikkati yangının büyümesini önledi

Kahramanmaraş'ta pamuk yüklü kamyonun kasa kısmında çıkan yangın, dumanı fark eden jandarma ekiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Jandarmanın dikkati yangının büyümesini önledi

Jandarmanın dikkati yangının büyümesini önledi

Kahramanmaraş'ta pamuk yüklü kamyonun kasa kısmında çıkan yangın, dumanı fark eden jandarma ekiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

15 Şubat 2022 Salı 13:20
banner459

Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde bulunan jandarma uygulama noktası civarında A.K. (39) yönetimindeki 63 VA 589 plakalı kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada bölgede denetim yapan jandarma trafik timleri dumanları fark ederek kamyonun yanına gitti. Kamyonu kontrol eden ekipler, sürücü A.K'nin uyuduğunu fark etti.

Sürücüyü uyandırarak bölgeden uzaklaştıran ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgeye itfaiye gönderilmesini talep etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta hamile kadın ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta hamile kadın ölü bulundu
Baba parçalanmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu!
Baba parçalanmış, oğlu ise çıplak ve donmuş halde ölü bulundu!
Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı
Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı
Kahramanmaraş’ta Süs Havuzuna Düşen Çocuk Öldü
Kahramanmaraş’ta Süs Havuzuna Düşen Çocuk Öldü
Yasa dışı yolla Türkiye'ye getirdiler! Piyasa değeri 10 milyon TL
Yasa dışı yolla Türkiye'ye getirdiler! Piyasa değeri 10 milyon TL

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber