Jasat İkamet Hırsızlarını Enseledi

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Demircilik, Çıtlık ve Akören Mahallelerinde çeşitli tarihlerde hırsızlık yaşanması nedeniyle harekete geçen jandarma JASAT ile asayiş timleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri tespit edilen A.G. (22), S.P. (22) ve A.Ç.B. (23) ekipler tarafından bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan eşyalarının bir bölümünü ele geçiren jandarma ekipleri, kayıp eşyalarının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan şüphelilerden S.P.’nin hırsızlık suçundan arandığı ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.