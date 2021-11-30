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Jasat İkamet Hırsızlarını Enseledi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan 3 kişi jandarma JASAT ve asayiş timlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Jasat İkamet Hırsızlarını Enseledi

Jasat İkamet Hırsızlarını Enseledi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan 3 kişi jandarma JASAT ve asayiş timlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

30 Kasım 2021 Salı 09:43
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Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Demircilik, Çıtlık ve Akören Mahallelerinde çeşitli tarihlerde hırsızlık yaşanması nedeniyle harekete geçen jandarma JASAT ile asayiş timleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri tespit edilen A.G. (22), S.P. (22) ve A.Ç.B. (23) ekipler tarafından bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan eşyalarının bir bölümünü ele geçiren jandarma ekipleri, kayıp eşyalarının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan şüphelilerden S.P.’nin hırsızlık suçundan arandığı ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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Jasat İkamet Hırsızlarını Enseledi
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