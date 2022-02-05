Kaçan şüpheli bekçinin kaza kurşunuyla yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi Sait Zarifoğlu Caddesi üzerinde devriye görevi yapan gece bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir gurubu incelemek istedi.

Bunun üzerine gurup içerisinde yer alan bir kişi, bölgeden yaya olarak kaçmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen gece bekçisi, havaya uyarı ateşi yaparak kaçan şüpheliye dur ihtarında bulundu.

Dur ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli ve gece bekçisi arasında kovalamaca yaşandı. Yıldırım Beyazıt Cami yanında yer alan merdiven boşluğunda şüpheliyi, gece bekçisi yakaladı.

Bu sırada gece bekçisi ile şüpheli arasında arbede çıktı. Arbede sırasında gece bekçisinin silahını ateş alması sonucu şüpheli yaralandı.

Yaralı şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen M.A’nın yapılan incelemede çok sayıda suç kaydından arandığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.