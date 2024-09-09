Kahramanmaraş emniyetinden huzur operasyonu: 80 gözaltı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 02 Eylül 2024 – 09 Eylül 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda geniş kapsamlı operasyonel faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 51 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 24 kişi olmak üzere toplamda 80 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 39 kişi tutuklandı.

Operasyonlar sırasında 30,41 gram metamfetamin, 10,2 gram esrar, 249,03 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 566 adet sentetik ecza hap, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan durumlarla ilgili olarak ise trafik ekipleri 206 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 77 araca abartı egzozdan ve 403 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.