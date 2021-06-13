Kahramanmaraş-Göksun Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı

Bugün öğle saatlerinde Edebiyat Yolu'nda tünel içinde seyir halinde iken kayan otomobil, beton duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü otomobiliyle Nuri Pakdil Tüneli’nden geçişi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içinde beton duvara çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan tünel trafiği ise, otomobilin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.