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Kahramanmaraş-Göksun Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı

Kahramanmaraş-Göksun Yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde trafik kazası meydana geldi.

Kahramanmaraş-Göksun Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı

Kahramanmaraş-Göksun Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı

Kahramanmaraş-Göksun Yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde trafik kazası meydana geldi.

13 Haziran 2021 Pazar 10:58
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Bugün öğle saatlerinde Edebiyat Yolu'nda tünel içinde seyir halinde iken kayan otomobil, beton duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü otomobiliyle Nuri Pakdil Tüneli’nden geçişi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içinde beton duvara çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan tünel trafiği ise, otomobilin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

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