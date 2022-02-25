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Kahramanmaraş merkezli organize suç örgütüne şafak operasyonu

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne şafak operasyonu yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli organize suç örgütüne şafak operasyonu

Kahramanmaraş merkezli organize suç örgütüne şafak operasyonu

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne şafak operasyonu yapıldı.

25 Şubat 2022 Cuma 11:20
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Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatıla, organize suç örgütü faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Kahramanmaraş merkezli, Adana ve Gaziantep’te önceden belirlenen 14 adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, organize suç örgütü faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen örgüt lideri, yönetici ve üyelerinin yakalanması için özel hareket timlerinin de destek verdiği 73 ekip 180 personelin görev aldığı şafak operasyonunda suç örgütü lideri ile birlikte, yöneticiler ve örgüt üyelerinin tamamı yakalandı. Adreslerdeki aramalarda narkotik madde arama köpeğinden de faydalanılarak 1 kilogram 634 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 5 adet av tüfeği ile çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonlarda; D.M.Ç., C.T., A.T., Y.Ç., S.C., Ö.Y., E.A., M.A., M.T., F.T., R.E., M.A., M.K. ve A.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A. ve R.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli merciler tarafından tutuklandı.

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Kahramanmaraş Merkezli Organize Suç örgütüne şafak Operasyonu
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