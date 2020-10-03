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Kahramanmaraş merkezli suç örgütü operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli suç örgütü operasyonu

Kahramanmaraş merkezli suç örgütü operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 11:09

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin tespiti ve yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir’de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskı, yıldırma ve korkutma yöntemiyle haksız çıkar sağlamak amacıyla "organize suç örgütü kurmak, üye olmak, tehdit, nitelikli yağma, silahla ve bıçakla yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde ticareti" gibi çok sayıda suça bulaşmış şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen M.K'nin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği operasyonda, 1 uzun namlulu suikast silahı, 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 18 şarjör, 25 mavzer fişeği, 144 çeşitli çaplarda fişek, paketler halinde esrar, sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- İş insanına silahlı saldırı

Polis ekipleri, şüphelilerin 15 milyon lira istedikleri bir iş insanını takip ettirdikleri, 500 bin lira, ev ve araba vaadiyle tetikçi tutarak iş insanının silahla yaralanmasına sebebiyet verdiklerini de belirledi.

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