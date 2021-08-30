Kahramanmaraş Saadet’ten ziyaret turu

Ziyaret ettiğimiz Dernek/Oda Başkanlarımıza ve Muhtarlarımıza öncelikle göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saadet Partisi olarak ülkemizin ihtiyaçlarını ve taleplerini bizzat kaynağından tekrar dinlemek için çeşitli ziyaretler yapıyoruz. Ancak tespitimiz şu ki insanımız ciddi manada geçim sıkıntısı yaşıyor. Zaten bizde Geçim İttifakı konulu çalışmamızda bunu defalarca dile getirmiştik.

ÇAY SİMİT HESABI YAPALIM

Hepimiz biliyoruz Sn.Cumhurbaşkanımızın meşhur çay simit hesabını... Acaba son dönemdeki yaptığı zam miktarını açıklarken Çay Simit Hesabı yaptı mı? Yapmadıkları çok belli... Hep söylüyoruz bununla dertlenen idareci var mı? İnsanımız elde ettiği gelir ile temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ne kadar para kalıyor ki ev alsın, araba alsın bunları geçtim torununa, yeğenine harçlık versin. Maalesef üzülerek söylüyorum ki alamazda veremezde. Aziz milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunu yine biz yaparız. 1996 da ki Efsane Hükümet Başbakanı Merhum Hocamız Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN'nın memura %130 işçiye %300 yaptığı net zamlar gibi. Bence bu inanç meselesi... Demek ki %100 zam yapılıyormuş.

Son olarak şunu ifade edeyim ki memurumuza yapılan zam komiktir, yetersizdir, azdır. Hükümet yetkililerini meydanlara inip esnafı, vatandaşı dinlemeye davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle herkesi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.