Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı
Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı +1 Farkla Piazza’da
Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı...
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım, ‘Zafer bayramımız kutlu olsun’
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım,...
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar,...

Kahramanmaraş Saadet’ten ziyaret turu

Saadet Partisi İl Başkanı Av.Ahmet ZOR, Onikişubat İlçe Başkanı Sn.Selim KALE ve Yönetim Kurulu Üyeleri dün Türkiye Emekliler Derneğini, SM Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sn.Abdullah KALIN'ı Memur Sen Başkanı Sn.Abdulaziz AYDIN'ı ve Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Sn.Ramazan GÜRBAK'ı ve son olarak Haydarbey Mahalle Muhtarı Sn.Ökkeş ÖZEN'i ziyaret ettiler. İl Başkanı Av.Ahmet ZOR ziyaretler ile ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş Saadet’ten ziyaret turu

Kahramanmaraş Saadet’ten ziyaret turu

Saadet Partisi İl Başkanı Av.Ahmet ZOR, Onikişubat İlçe Başkanı Sn.Selim KALE ve Yönetim Kurulu Üyeleri dün Türkiye Emekliler Derneğini, SM Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sn.Abdullah KALIN'ı Memur Sen Başkanı Sn.Abdulaziz AYDIN'ı ve Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Sn.Ramazan GÜRBAK'ı ve son olarak Haydarbey Mahalle Muhtarı Sn.Ökkeş ÖZEN'i ziyaret ettiler. İl Başkanı Av.Ahmet ZOR ziyaretler ile ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:16
banner459

Ziyaret ettiğimiz Dernek/Oda Başkanlarımıza ve Muhtarlarımıza öncelikle göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saadet Partisi olarak ülkemizin ihtiyaçlarını ve taleplerini bizzat kaynağından tekrar dinlemek için çeşitli ziyaretler yapıyoruz. Ancak tespitimiz şu ki insanımız ciddi manada geçim sıkıntısı yaşıyor. Zaten bizde Geçim İttifakı konulu çalışmamızda bunu defalarca dile getirmiştik.

ÇAY SİMİT HESABI YAPALIM

Hepimiz biliyoruz Sn.Cumhurbaşkanımızın meşhur çay simit hesabını... Acaba son dönemdeki yaptığı zam miktarını açıklarken Çay Simit Hesabı yaptı mı? Yapmadıkları çok belli... Hep söylüyoruz bununla dertlenen idareci var mı? İnsanımız elde ettiği gelir ile temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ne kadar para kalıyor ki ev alsın, araba alsın bunları geçtim torununa, yeğenine harçlık versin. Maalesef üzülerek söylüyorum ki alamazda veremezde. Aziz milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunu yine biz yaparız. 1996 da ki Efsane Hükümet Başbakanı Merhum Hocamız Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN'nın memura %130 işçiye %300 yaptığı net zamlar gibi. Bence bu inanç meselesi... Demek ki %100 zam yapılıyormuş.

Son olarak şunu ifade edeyim ki memurumuza yapılan zam komiktir, yetersizdir, azdır. Hükümet yetkililerini meydanlara inip esnafı, vatandaşı dinlemeye davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle herkesi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Saadet’ten Ziyaret Turu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta adacıkta mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş’ta adacıkta mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Ordu'daki aile katliamında yeni detay!
Ordu'daki aile katliamında yeni detay!
Tünelde feci kaza! 4 kişi yanarak can verdi
Tünelde feci kaza! 4 kişi yanarak can verdi
Ordu’da korkunç olay, 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti
Ordu’da korkunç olay, 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti
Kahramanmaraş’ta Feci Kaza: 4 Ölü 1 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Feci Kaza: 4 Ölü 1 Yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber