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Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızını ölürden katiller için 20’şer yıl hapis!

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızının öldürülüp cesetlerinin gömüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızını ölürden katiller için 20’şer yıl hapis!

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızını ölürden katiller için 20’şer yıl hapis!

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızının öldürülüp cesetlerinin gömüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:21

Haklarında kayıp başvurusu yapılan Arap ve kızı Zeynep Tanıdır'ın öldürülerek cesetlerinin gömüldüğü ihbarı üzerine 7 Ağustos Pazar günü Ballıca Mahallesi'ndeki tek katlı evin bahçesinde yapılan arama ve kazı çalışmalarıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hayriye Fındıkoğlu ve oğlu Mehmet Tanıdır ile Fahri Çiftçi hakkında hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, katil zanlısı Hayriye Fındıkoğlu hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. "Suça yardım etmek"ten tutuklu bulunan Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi hakkında da 20'şer yıl hapis cezası talep edildi.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce haklarında kayıp başvurusu yapılan Zeynep ve babası Arap Tanıdır'ın öldürülüp cesetlerinin gömüldüğü iddiasıyla ilgili 7 Ağustos Pazar günü Ballıca Mahallesi'ndeki evin bodrumunda arama yapılmış, kayıp kişilere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuş, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden Hayriye Fındıkoğlu, oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi 9 Ağustos Salı günü tutuklanmıştı. Sanık Mehmet Tanıdır, ifadesinde cinayeti itiraf ederek annesi Hayriye Fındıkoğlu'nun babası Arap Tanıdır'ı tüfekle öldürdüğünü, cesedini ikametin arka bahçesindeki duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini, ilerleyen zamanda kız kardeşi Zeynep'in de annesi tarafından öldürüldüğünü, cesedini fıçıya koyarak arka bahçedeki merdivenin altına birlikte taşıyarak gömdüklerini beyan etmişti.

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