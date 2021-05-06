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Kahramanmaraş'ta 45 tarihi eser ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 37 sikke, 2 ok ucu, 1 yüzük ve 5 tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 45 tarihi eser ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 45 tarihi eser ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 37 sikke, 2 ok ucu, 1 yüzük ve 5 tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:38
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Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, F.Y'nin Yumaklıcerit Mahallesi Deliklitaş mevkisinde dedektörle arama yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 37 sikke, 2 ok ucu ve 1 yüzük ile 5 tarihi obje ile kazı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Y. sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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