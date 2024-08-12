Kahramanmaraş'ta 79 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 62 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 12 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 44 kişi tutuklandı.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler arasında; 181,92 gram metamfetamin, 16,18 gram skunk, 9,76 gram esrar, 11,59 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 42.262 adet sentetik ecza ile 13 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 147 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 50 araca abartı egzoz nedeniyle ve 310 şahsa da sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.