Kahramanmaraş'ta 96 kişi yakalandı!

Yapılan operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 38 şahıs olmak üzere toplam 96 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 51’i tutuklandı.

Operasyonlar sırasında 135,71 gram metamfetamin, 55,72 gram esrar, 145,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,33 gram skunk, 894 adet sentetik ilaç, 16 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri de trafik güvenliğini olumsuz etkileyen faktörlere karşı tedbir aldı. Yüksek sesle müzik dinleyen 169 araca, abartı egzoz kullanan 86 araca ve sürücü belgesiz araç kullanan 370 şahsa işlem yapıldı.