Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

Kahramanmaraş'ta 96 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 26 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihleri arasında kent genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta 96 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş'ta 96 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 26 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihleri arasında kent genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.

02 Eylül 2024 Pazartesi 15:48

Yapılan operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 38 şahıs olmak üzere toplam 96 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 51’i tutuklandı.

Operasyonlar sırasında 135,71 gram metamfetamin, 55,72 gram esrar, 145,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,33 gram skunk, 894 adet sentetik ilaç, 16 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri de trafik güvenliğini olumsuz etkileyen faktörlere karşı tedbir aldı. Yüksek sesle müzik dinleyen 169 araca, abartı egzoz kullanan 86 araca ve sürücü belgesiz araç kullanan 370 şahsa işlem yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı: Biri Bebek 3 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı: Biri Bebek 3 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Çamura Saplanan Hayvanları İtfaiye Kurtardı!
Kahramanmaraş’ta Çamura Saplanan Hayvanları İtfaiye Kurtardı!
Kahramanmaraş’ta kızlar çıldırdı!
Kahramanmaraş’ta kızlar çıldırdı!
Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Kahramanmaraş’ta Feci Kaza: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta Feci Kaza: 1 ölü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber