Kahramanmaraş'ta 98 kişi yakalandı!

Gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 50 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 13 şahıs ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 35 şahıs olmak üzere toplam 98 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlardan 47'sinin tutuklandığı bildirildi.

Operasyonlar sırasında, güvenlik güçleri tarafından; 275,28 gram metamfetamin, 36,3 gram esrar, 69,48 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 293 adet sentetik ecza, 10 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 120 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 35 araca abartı egzozdan ve 282 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.