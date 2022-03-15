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Kahramanmaraş'ta akü hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta akü hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta akü hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

15 Mart 2022 Salı 10:18
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen akü hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, eşkallerini tespit ettiği şüphelilerden ikisinin Namık Kemal ve Hayrullah Mahallesi'nde, ikisinin ise Pazarcık İlçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde olduklarını belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.E, H.E, E.A. ve S.R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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