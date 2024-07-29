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Kahramanmaraş'ta aracın çaptığı elektrikli bisikletli öldü!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta aracın çaptığı elektrikli bisikletli öldü!

Kahramanmaraş'ta aracın çaptığı elektrikli bisikletli öldü!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 19:19

Edinilen bilgiye göre, M. D yönetimindeki otomobiliyle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Salih Önat'ın (56) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak ambulansa taşınan Salih Önat, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salih Önat'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma kapsamında otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

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