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Kahramanmaraş'ta ATM'nin 13 bin lira fazla verdiği işçi, parayı polise teslim etti

Kahramanmaraş'ta özel bir bankanın ATM'sinin 13 bin lira fazla verdiği işçi, parayı polis merkezine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta ATM'nin 13 bin lira fazla verdiği işçi, parayı polise teslim etti

Kahramanmaraş'ta ATM'nin 13 bin lira fazla verdiği işçi, parayı polise teslim etti

Kahramanmaraş'ta özel bir bankanın ATM'sinin 13 bin lira fazla verdiği işçi, parayı polis merkezine teslim etti.

29 Nisan 2021 Perşembe 09:16
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Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) bünyesinde görev yapan Müjdat Çimen, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan özel bir bankanın ATM'sinden para çekmek istedi.

Yüz lira para çekmek için gittiği ATM'nin 13 bin lira fazla para verdiğini gören Çimen, durumu KASKİ'deki amir ve müdürlerine bildirdi.

Kurum amirleriyle Onikişubat Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi'ne giden Çimen, burada tutanak karşılığında parayı teslim etti.

Polis merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan Çimen, cüzi bir miktar para çekmek için geldiği ATM kendisine fazla para verince şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Paranın teslim edilmesi amacıyla emniyete geldiklerini belirten Çimen, şunları aktardı:

"Bu parayı çevredeki vatandaşlara sordum, kimse sahip çıkmayınca durumu KASKİ Şube Müdürü Kemalettin Günel'i arayarak bildirdim. Sonrasında da bu şekilde emniyete teslim ettim. Cüzi bir miktar çekmek için gelmiştim. Biz burada hizmet için varız. Bunun da bir hizmet olduğunu düşünüyorum."

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