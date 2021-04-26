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Kahramanmaraş'ta aynı inşaatı üç kez soyan hırsızlar tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aynı inşattan üç kez hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aynı inşaatı üç kez soyan hırsızlar tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aynı inşaatı üç kez soyan hırsızlar tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aynı inşattan üç kez hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

26 Nisan 2021 Pazartesi 08:44
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Kahramanmaraş'ta aynı inşattan üç defa elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki inşaattan farklı tarihlerde elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.K, M.T, S.D, Z.Ç. ve H.B. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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