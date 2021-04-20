Kahramanmaraş'ta baraj su bırakmadı balıklar öldü

İlçeye bağlı Alameşe Mahallesi'nden geçen Keşiş Deresi'nde çok sayıda balığın telef olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve telef olan balıklardan numune aldı.

Balık ölümlerinin bölgede faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinden can suyu bırakılmaması nedeniyle yaşandığı iddiaları üzerine ilgili firma hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.