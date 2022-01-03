Kahramanmaraş'ta bir kişi eski kayınpederi ve kayınbiraderini bıçakla ağır yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Köseli Mahallesi'nde B.N. (27) ve amcası H.N. (35) ile B.N'nin eski kayınpederi İ.B. (58) ve kayınbiraderi A.B. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.N, yanındaki bıçakla İ.B. ve A.B'yi bacaklarından yaraladı. Çıkan arbedede B.N. ve H.N. yüzünden ve kolundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan İ.B. ve A.B'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, tedavisi tamamlanan B.N. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede yaptıkları incelemede şarjörü ile birlikte bir tabanca ve 2 boş kovan buldu.