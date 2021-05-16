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Kahramanmaraş'ta Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili 4 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili 4 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili 4 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

16 Mayıs 2021 Pazar 10:08
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Doğan Mahallesi'nde, dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Ali Yalçın'ın tabancayla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan B.K, (17) B.K, (32) Ö.K, (39) G.K. (37) ve B.Y'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K, B.K, Ö.K. ve G.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elbistan'ın kırsal Doğan Mahallesi'nde dün, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Yalçın tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü.

Son Güncelleme: 16.05.2021 17:23
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