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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ta eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta altı çocuk annesi eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta altı çocuk annesi eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 12:52
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Alınan bilgiye göre, önceki gün Iğdır'dan Kahramanmaraş'a seyyar satıcılık yapmaya gelen Taner Ş. (32) ile eşi Serpil Ş. (28) Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde yakınlarının ikametinde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ş. tabancasıyla eşini yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 6 çocuk annesi Serpil Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 16.11.2020 12:53
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