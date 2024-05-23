Kahramanmaraş'ta fabrikada korkutan patlama: 3 yaralı

Olay, Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki fabrikanın kazan dairesinde saat 23.00 sıralarında gerçekleşti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamada yaralanan işçilere ilk müdahaleyi yapmak üzere sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yaralıları kurtarmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olayın ardından bölgede inceleme başlatan yetkililer, patlamanın sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Patlama sonucu yaralanan işçilerin durumlarıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.