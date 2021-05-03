Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
Kur’an Bize Yol Gösterir
Kur’an Bize Yol Gösterir
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
İftar Vakti Afşin’deydi
İftar Vakti Afşin’deydi
Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini İnceledi
Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini...

Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon ev ve araçlara çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni boşalan kamyon yol kenarındaki ev ve park halindeki üç araca çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon ev ve araçlara çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon ev ve araçlara çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni boşalan kamyon yol kenarındaki ev ve park halindeki üç araca çarptı, kazada sürücü yaralandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:50
banner459

Ali A. (60) idaresindeki 27 Z 0880 plakalı kamyon Yeşil Tepe Mahallesi Büğülek Caddesi'nde seyir halindeyken freni arızalanınca kontrolden çıktı.

Frenin tutmadığını fark eden ve seyreden araçlara çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücü önce elektrik direğine ardından bir evin bahçe duvarına ve park halindeki üç araca çarptı.

Şehir merkezi istikametine doğru hızla ilerleyen kamyon sürücüsü Ali A, gördüğü bir yokuşu kaçış rampası olarak kullanıp kamyonu durdurabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında AKEDAŞ görevlileri kopan elektrik tellerini onarırken, belediye temizlik görevlileri de zarar gören ağaçların kaldırılması ve yolların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan biri cezaevi firarisi 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan biri cezaevi firarisi 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu
Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu
Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Elbistan’da kumarcılara ceza
Elbistan’da kumarcılara ceza
Kahramanmaraş'ta 43 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 43 kişi tutuklandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber