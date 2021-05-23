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Kahramanmaraş'ta günlük apart daire ve stüdyo evlere baskın

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kiraya verilen rezidans, apart daire ve stüdyo evlere yönelik denetim yapıldı.

Kahramanmaraş'ta günlük apart daire ve stüdyo evlere baskın

Kahramanmaraş'ta günlük apart daire ve stüdyo evlere baskın

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kiraya verilen rezidans, apart daire ve stüdyo evlere yönelik denetim yapıldı.

23 Mayıs 2021 Pazar 09:53
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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, kent genelindeki rezidans, apart ya da stüdyo tipi bazı dairelerin, mülk sahipleri tarafından günübirlik kiraya verildiği tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekiplerince, mevcut huzur ve güven ortamının korunması amacıyla il genelinde 25 ekip 92 polisin katılımıyla belirlenen 564 daire kontrol edildi.

Aranan 2 şahsın yakalandığı denetimlerde, 5 maske kuralına uymayan, 9 sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 14 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından 1 haftalık yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheli tutuklanırken 18'ninde işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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