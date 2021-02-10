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Kahramanmaraş'ta hayvan hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta hayvan hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hayvan hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:06
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İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan H.D. (39), M.B. (46) ve M.B.(79) adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.D. ve M.B. (46) tutuklanırken M.B. (79) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinde dün, jandarmanın takibe aldığı otomobil "dur" ikazına uymamış, ters şeride geçerek kaçmak isteyen sürücü kendisini takip eden ekip aracına çarpmıştı.

Araçtan indirilen H.D, M.B. ve M.B. gözaltına alınmış, araçta Pazarcık ilçesinin Küçüknacar Mahallesi'nden çalındığı tespit edilen keçi bulunmuştu.

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