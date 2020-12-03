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Kahramanmaraş'ta ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi: 2 polis yaralı

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.

Kahramanmaraş'ta ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi: 2 polis yaralı

Kahramanmaraş'ta ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi: 2 polis yaralı

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.

03 Aralık 2020 Perşembe 11:57
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Alınan bilgiye göre, kentteki bir oteldeki ihbara giden polis ekibine otelden bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu iki polis yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans sevk edildi.

Özel harekat polisleri de otele operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş’ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir otelde meydana geldi.

Otelin 3. katında bir silahlı saldırı yaşandı.

Olay üzerine bölgeye giden ekiplere de saldıran şahıslar ikisi polis 5 kişiyi yaraladı.

Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.

İŞTE BÖLGEDEN SICAK KARELER...

Son Güncelleme: 03.12.2020 12:24
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