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Kahramanmaraş'ta iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

09 Eylül 2021 Perşembe 09:05
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde, U.K. (19) ile M.E. (20) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, U.K'yi bıçaklayarak kaçtı.

Yaralı U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.E, olay yerine yakın bir bölgede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'ndeki kavgada da bıçakla yaralanan yabancı uyruklu I.D. (27) hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan I.H. (26) polis ekiplerince gözaltına alındı.

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