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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

05 Ocak 2021 Salı 17:20
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Latif Kıraç (36) idaresindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde, Selçuk Çalık (22) yönetimindeki 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki Sibel (20), Leyla (51), İbrahim (65) ve Zeynep Çalık (20) ile Nejla (41), Raziye (11) ve Cuma Kıraç (56) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan İbrahim Çalık, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Son Güncelleme: 05.01.2021 17:21
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